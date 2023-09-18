進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心衝擊明年選情，17日傳出農業部長陳吉仲已請辭。而行政院證實，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。而近日就有一份最新的民調指出，對於陳吉仲是否該下台，有66％的網友表示「不支持，陳吉仲應馬上下台」，沒想到留言處就有許多網友就開始逆風狂酸「這種可以幫在野加分的部長，絕對要續留」、「繼續留著，這樣才會讓世人看到執政可以多無恥」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》18日對於「陳吉仲請辭，陳建仁慰留，並表示他應把進口蛋問題說清楚。請問，你支持續留陳吉仲嗎？」進行網路民調，截至18日晚間22時止，已有3.3萬人參與投票，有31％的網友表示「支持，應讓陳吉仲釐清問題」、有66％的網友表示「不支持，陳吉仲應馬上下台」、有4％的網友表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友竟都紛紛逆風狂酸表示，「這種可以幫在野加分的部長，絕對要續留」、「繼續留著，這樣才會讓世人看到執政可以多無恥」、「陳吉仲好厲害，賴清德的民調直直落，加油！繼續當部長」、「不要，讓他下台一個人下台有何意義？要就讓民進黨全部下台」、「我希望他先別下台，多讓他敗票，拖累綠色價值」。