印度國會為期5天的特別會議今天召開，反對派國會議員關注執政陣營是否提出「爭議性」議案或決議，例如國會和各地方議會選舉同步化及更改印度國名。

今天也是印度國會最後一次在舊國會大樓召開，總理莫迪（Narendra Modi）在下議院致詞時，回顧過去75年來歷屆議員在舊樓通過的重要議案，並說離開舊樓是「非常感性的一刻」。

莫迪也提到，印度今天在國際舞台取得諸多成就，成為舉世關注焦點，這可歸功於過去歷屆7500多名議員的努力。

印度上議院、下議院議員明天起將移至新國會大樓開會；明天也是印度教重要節慶「象神節」。

新國會大樓斥資近90億盧比（約新台幣35億元）興建，2020年10月動工，今年5月舉行落成典禮；2001年，舊國會大樓曾遭遇恐怖攻擊，造成保安人員、園丁等9人死亡，另17人受傷。

根據議程表，特別會議將討論全國郵局法整合、選委會主委暨委員任命、特定法律廢除與修訂、新聞媒體登記、年長公民福利，以及與表列種姓、表列部落相關的法案。

但在野陣營更為關注的是，執政陣營是否會臨時提出全國議會選舉同步化的法案，以及把印度國名從印度（India）改為古梵文「婆羅多」（Bharat）的決議案。

目前印度下議院、各省省議院的選舉多排在不同的月分，由於這些選舉都是各自獨立進行，財政、維安與時間成本消耗巨大。但有地方政治人士擔心，選舉整合後，選舉將被全國性議題主導，地方性議題恐被邊緣化。

至於更改國名爭議，事實上印度坊間已普遍使用「婆羅多」一詞代表印度，就連加油站也有「婆羅多」品牌，爭議再起是源自於不久前「20國集團」（G20）在印度舉行峰會，印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）在晚宴請帖中自稱「婆羅多」總統。

支持更改國名的政界人士認為，「印度」這個名稱是由殖民者英國所取，應予更換，以回歸本土；反對者則指稱，「婆羅多」一詞的印度教民族主義色彩濃厚，以此為國名形同把印度教理念強加於非印度教徒。