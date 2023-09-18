國家級警報大響！21：21規模6.8地震 9縣市有感 21:262023/09/18 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21:21發生有感地震。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家級警報大響！21:21東北外海發生規模6.8地震。（氣象署） 中央氣象署地震報告指出，今（18）日21：21發生芮氏規模6.8地震，震央在基隆市政府東方437.4公里，位於東北海域，地震深度36.6公里。各地最大震度宜蘭、花蓮、新竹、台中、南投、台東、嘉義、雲林、彰化1級。 192公分高中泳將跳水 頭重創4肢癱瘓 父母求償4800萬結果曝 新北社會局攜手勞工局推街友訓專班 4年媒合率高達近七成 大雷雨狂炸2地 下到晚上！雙北15縣市大雨特報 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 2023新北兒童田徑聯賽落幕 孩子沒得獎也開心：下次還要參加 13:482023/09/17 體育 三商餐飲參戰台北牛肉麵節 端2款極品殺82折搶先吃 14:412023/09/17 生活 鍾東錦赴湖北交流合作 苗栗農特產品銷陸有共識 15:502023/09/18 兩岸 國泰萬怡中秋高空燒烤饗宴抽雙人自助餐券 亞都麗緻升級套餐不加價 16:382023/09/17 生活 宜蘭首創「來宜杯」租借系統 逾400家可折5元以上優惠 18:202023/09/18 生活 台大附中行不通！ 議員提台大培育高職技職科技人才 14:202023/09/18 生活 多國、本土詩人疫後齊聚 台北詩歌節23日開跑 11:592023/09/18 生活 已逝父親「現身」祝賀 蕭煌奇迎接47歲生日淚灑舞台 17:582023/09/18 娛樂 跨聯盟》林秉聖繼續飆分 對一哥封號很佛系 19:502023/09/17 體育 進口蛋引消費者恐慌 「蛋價再漲」餐飲業只能自己吸收 15:532023/09/17 生活 民進黨團按鈴申告遭掛「抹黑廣告」 國民黨狠酸：作賊心虛 14:102023/09/18 政治 江翠國小北管社參訪台北靈安社 欣賞師兄姊表演 17:472023/09/18 生活 PLG》林書豪悄悄抵台報到 明天新莊開加盟國王記者會 16:542023/09/18 體育 ABSOLUTE3x3》旗津造船者台中站奪冠 搶下成都大師賽參賽權 22:472023/09/17 體育 綠轟秘書處長陪侯訪美 新北市府譏：不如關心過期蛋 15:472023/09/18 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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