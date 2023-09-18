國家級警報大響！21:21東北外海發生規模6.8地震。（氣象署）
國家級警報大響！21:21東北外海發生規模6.8地震。（氣象署）

中央氣象署地震報告指出，今（18）日21：21發生芮氏規模6.8地震，震央在基隆市政府東方437.4公里，位於東北海域，地震深度36.6公里。各地最大震度宜蘭、花蓮、新竹、台中、南投、台東、嘉義、雲林、彰化1級。

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