國防部公布，自17日上午6時至今日上午6時，偵獲共機103架次、共艦9艘次，數量創新高。目前仍在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜表示，他反對共機不斷擾台，他呼籲中國大陸停止軍機擾台，這樣只會徒增台灣人民反感，對兩岸和平沒有助益。

而侯友宜屢次強調要與對岸對話，有媒體詢問為何認為北京會跟國民黨對話？侯友宜回答，美國也說過，不要忘了在競爭對抗合作當中，不需要製造衝突，導致瀕臨戰爭的邊緣，彼此之間一定要在對話的過程中，增進彼此更多互信。

侯友宜提到他個人過往經驗，也曾經和兩岸之間對話、交流過。過往和大陸有兩岸合作打擊犯罪，以及司法互助。甚至在民進黨執政時，擔任警政署長促成兩岸打擊犯罪合作，以這些經驗有助大家取得互信，持續交流。

至於美國軍購遲遲沒有交貨，這次和美方交流時是否會特別反應？侯友宜說，加強國防軍備，讓自我防衛能力提升，一直都是他的目的，各種面向只要有助於國家防禦能力更加提升的方式，都會不斷溝通。