進口雞蛋問題延燒，桃園市衛生局今天查核校園午餐蛋品源頭廠商，發現6家洗選蛋供應商皆具「CAS台灣優良農產品」標章與具有國產溯源標示、3家CAS液蛋供應商，查核結果均使用國產雞蛋。

進口雞蛋引起民眾關心，桃園市衛生局連續數天出動稽查，今天查核校園午餐蛋品源頭廠商，6家洗選蛋供應商皆具「CAS台灣優良農產品」標章與具有國產溯源標示、3家CAS液蛋供應商，查核結果均使用國產雞蛋。

桃園市教育局也說，19日將協同營養師至大規模的食材供應商、中央廚房稽查，確保學生食用的是國產雞蛋。

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