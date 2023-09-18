大陸山東青島1名劉姓男房東，日前遇到1名女子稱要向他租房，後來女子卻動了歪想法不僅對他騷擾，還狂發裸照，還發出性暗示。在房東拒絕女子後，女子在16日淩晨竟持刀上門威脅。據了解房東已經報警。

大陸山東青島1名劉姓男房東，日前遇到1名女子稱要向他租房，後來女子卻動了歪想法不僅對他騷擾，還狂發裸照，還發出性暗示。（翻攝微博）

根據陸媒「重慶廣電－第1眼」報導，大陸山東青島有一位劉姓男房東稱近日遇到恐怖女租客，在帶女租客看完房子後，她一直用通訊軟體對他進行騷擾，一直發一些裸照，還發出性暗示，「我們這關係方便睡你嗎」、「我好想要」，而在房東評估後拒絕租屋給她，女租客更是直接持刀上門威脅恐嚇，並在房東門外牆上刻一個「殺」字。

大陸山東青島1名劉姓男房東，日前遇到1名女子稱要向他租房，後來女子卻動了歪想法不僅對他騷擾，還狂發裸照，還發出性暗示。（翻攝微博）

據了解，劉姓房東稱總共報了2次警，第一次是在女租客持刀上門時，當下他十分害怕，馬上就打電話給警察，等到警方抵達時，卻沒有發現租客蹤跡。第二次警方直接堵在女租客住處，但她卻將自己反鎖在屋內，警察跟房東也拿她沒辦法。

影片中，女租客穿著黑色深V低胸洋裝，凌晨衝進房東屋子裡，並威脅不准進行拍攝，房東也手持榔頭阻擋「退後，聽見沒有！退後，你不要進來」，詭異行徑都被錄影下來。房東後續表示，此案件屬於民事，還會在持續調查。