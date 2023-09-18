英國新創飛機公司「艾拉力斯」(Aeralis)，已獲得英國皇家空軍的合約，將設計與生產新一代的噴射教練機，好取代服役40年的鷹式教練機(BAe Hawk Jet)。艾拉力斯決定引入模組化設計，許多組件都可以按功能不同而改變，包括機翼、引擎，甚至機艙都能拆換，如同樂高積木那樣。

新阿特拉斯(New Altas)報導，飛機的核心組件是「通用核心機身」（CCF），其中可以安裝各種模組，比如駕駛艙可以選用單座式、縱列雙座，或者根本沒有座位，採用無人駕駛系統，然後在地面遙控。

機翼也可有不同的選擇；可以選用又長又薄的款式，以高升力、長滯空時間，以執行情報、監視、偵察任務；或者加裝具有速度感的後掠式機翼，減低阻力以提高飛行速度；或者採用戰鬥型機翼，設有武器掛架，可以安裝各種武器；或者採用先進亞音速機翼，作為噴射教練機。

艾拉力斯噴射機更換不同組件後，會形成功能不同、外形有些差異的兄弟機。(圖/Aeralis)

可依據不同的任務，換裝不同的機翼。(圖/Aeralis)

甚至引擎也可以拆換，設計了一種轉接板，可換成單引擎，或者是雙引擎。

艾拉力斯首席機身工程師柯蒂斯(Peter Curtis)說：「我們賣的不只是一架飛機，而是整個系統；我們最大限度地提高結構、系統和零件的通用性，並添加一些模組化功能，這使得飛機變的相當多樣化。」

他相信這種設計可以簡化後勤成本。他說：「英國皇家空軍擁有數量驚人的不同類型飛機。其中有一些只有3~4架。但它們都需要額外的後勤團隊，以維持運作。我們希望模組式飛機，可以創造出更多更多樣的飛機，但是都採用相同的零組件。或許飛機不會完全不會符合任務要求，只能達到定制設計的90~ 95%，但是絕對可以節省大量資金。」

互換性的部件，也使飛行員不受體型限制。艾拉力斯設計的模組化駕駛艙，可以容納所有體格的飛行員。

柯蒂斯說：「飛行員通常有體格限制，過於魁梧的會塞不進機艙裡，過於嬌小的可能無法觸碰所有裝置。另外就是彈射的安全性。壯漢可能會被儀表卡住，而嬌小飛行員可能無法承受。我們設計的模組式駕駛艙，適合所有飛行員的尺寸，包括JPATS (飛行員標準尺寸)1~6號，我們正在努力設計第7 號，這是一個更小的框架。」

柯蒂斯表示，第一代原型機將在2025年試飛，並在2026 年中，達成性能認證，並且交付給客戶。