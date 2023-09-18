巴西進口蛋爭議延燒多日，17日傍晚傳出農業部長陳吉仲請辭獲准，但行政院答覆「不回應」，而非立即否認，前行政院長蘇貞昌17日晚受訪時稱，陳未辭職，有人「急著放話、操作，這非常惡劣」，並透露陳「現在已經被弄得身心俱疲」。對此，前立委郭正亮18日就表示，「因為蘇貞昌現在沒有官職，因為他是鰲拜化身，你現在去撞他，他就撞你，誰受得了？這問題已經有一定的複雜性，然後事情已經發生了，那不然就讓他繼續當這沙包」，引發討論。

郭正亮18日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「因為蘇貞昌現在沒有官職，因為他是鰲拜化身，你現在去撞他，他就撞你，誰受得了？綠營沒有人敢跟他對著撞，尤其現在你在選舉，蘇貞昌現在什麼都不怕，現在也不是行政院長了，什麼話都敢講」，郭正亮更強調，「我是覺得這個問題非常難處理，現在就是沒有人知道陳吉仲講的話是對還是錯，所以我們都活在黑暗之中，就非常可怕」。

至於為何不讓陳吉仲下台，郭正亮聽到民進黨內部的說法指出，「有一派人就是繼續用，因為他這個沙包問題很大，那不然讓他繼續當這沙包」，郭正亮最後更坦言，「這問題已經有一定的複雜性，然後事情已經發生了，在外面的但就幾千萬顆，然後也沒有標示，就都混在一起，那你怎麼處理？非常難處理」。