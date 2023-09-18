巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。國民黨台北市議員李彥秀質疑，資料顯示之前下架的台農巴西蛋並未塗蠟，按過去農業部說法，不少巴西蛋其實8月底就已過期。更嚴重的是，巴西蛋的保存期限有90、110與120天三種，很可能比外界預估的更早過期。痛批確定有進口蛋被加工成液蛋，農業部對流向竟擺爛說不知道。

「陳吉仲的官位保住了，但人民的健康安全，誰來保護？」李彥秀今(18日)在臉書發文質疑，今年5月，農委會說進口雞蛋冷藏保存效期為90天。上個禮拜，農業部則說塗蠟後可以保存到120天，因此台農巴西蛋不是過期，只是誤標效期。結果，今天媒體揭露農業部向民進黨立院黨團專案報告的內部資料裡，顯示之前下架的台農巴西蛋，並未塗蠟。「如果沒塗蠟，按過去農業部說法，台農巴西蛋，其實8月底就已過期！」

李彥秀提到，農業部次長陳駿季回應說，塗蠟是外界誤解，巴西蛋是噴膜。那她就想問，如果真是如此，那為何日前台農負責人指證經手巴西蛋有些沒塗蠟時，農業部畜牧司會跳出來說，來自巴西的進口蛋都有塗蠟，甚至表示塗蠟是確保進口雞蛋品質最基本的工作。

「農業部要不要對一下，自己的說法到底變了幾次？」李彥秀指出，更嚴重的是，這次被媒體揭露的資料裡顯示，不是所有巴西蛋的保存期限都是120天，而有90、110與120天三種。也就是說，部分巴西蛋很可能比外界預估的更早過期。農業部、陳吉仲，請別再神隱，應當即刻、主動告知地方政府、所有通路，各批次的蛋，保存期限是90天、110天，還是120天，進而讓相關單位可以評估哪些蛋是已經過期，追蹤消費者狀況。

李彥秀強調，在地方政府稽查之下，現在已經確定有進口蛋被加工成液蛋，且產地標示為台灣，甚至變成未標示產地的散裝籃蛋。流入哪些地方？農業部兩手一攤，不知道。進口蛋事件延燒至今，直到昨天，行政院才宣布進行聯合稽查，動作慢了不只是一拍。

李彥秀直言，目前，已經有不少民間糕餅業者、團膳業者自主宣布不使用進口蛋。顯示這次進口蛋事件，不只成為全國性的食安危機，更讓許多無辜的業者、商家造成經濟影響。市場裡，婆婆媽媽人心惶惶，但廟堂之上的陳吉仲部長，官位卻高枕無憂？