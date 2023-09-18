蘋果最新的iPhone 15系列手機已在9月15日晚開啟預訂，成為網路與手機界的熱門話題。天風國際證券公司知名分析師郭明錤18公佈了首個週末的預售觀察表示，頂配版iPhone 15 Pro Max需求強勁，華為回歸手機市場對iPhone的影響還待觀察。

據《手機中國》報導，來自台灣的名分析師郭明錤說，和之前預期一樣，iPhone 15 Pro Max的需求強勁，優於去年的iPhone 14 Pro Max。相比之下，iPhone 15 Pro的需求較去年iPhone 14 Pro稍弱一些，一個主要原因是更多高端用戶轉向購買iPhone 15 Pro Max。另外，2款標準版iPhone 15的需求和去年差不多。

郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max交付時間比其他機型要長，並不完全是因為需求強勁造成的，還因為它的量產時間更晚，所以出貨量較少，而且該機型目前的生產問題比其他機型明顯嚴重。此前有消息稱，由於LG在螢幕供應方面出現了一些問題，前期iPhone 15 Pro系列的螢幕供應僅有三星一家提供。

郭明錤還談到了華為連推新手機的影響。他說，華為的歸來對iPhone不可能沒有影響，但影響程度目前仍需觀察。但是，這種影響不會表現在iPhone 15系列的中國市場預購中，因為會預購iPhone的人本來就是蘋果的核心用戶或粉絲，他們基本也不會考慮華為。