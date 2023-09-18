美國汽車工人工會（UAW）破天荒對底特律3大車廠通用、福特與Stellantis進行同步罷工，備受全球市場關注。有專家在社群平台總結了工會對資方提出的要求，引來特斯拉執行長馬斯克回應稱，「還有人在生產真的車子嗎？」

這次罷工是UAW力圖在傳統汽車轉型到電動車過程中，保護汽車工人利益不受影響的手段。專家指出，無論罷工結果為何，但沒有參與其中的電動車大廠特斯拉，在這次的勞資大戰中有望坐收漁翁之利，成為一大贏家。

UAW與3大車廠談判的主要癥結在於薪資。UAW要求車廠在截至2027年的合約裡將時薪調漲40%，其中包含立即調薪20%，並提出每周工時縮短至32個小時，意即每周4天的工作時間，還有5周以上的休假、更多有薪假、延長育嬰假等多項訴求。

不過一向反對工會的馬斯克顯然對這些訴求嗤之以鼻，他還在其他X（前身為推特）用戶的發文下留言，炫耀特斯拉給工人開的薪水比UAW要求的還要高，而且工廠氛圍良好，「我們鼓勵玩音樂，找些樂子。讓人們對工作充滿期待是非常重要的！」他曾聲稱，特斯拉讓大量的工人變成了百萬富翁。