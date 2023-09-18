對於原本傳出農業部長陳吉仲請辭，結果又被「慰留」一事，民眾黨臺中市第一選舉區立委參選人蔡壁如砲轟，明明缺蛋才進口蛋，然後進口的蛋出了問題，流向不明，還要多花公帑去銷毀五千多萬顆蛋，這簡直是狗屁倒灶了！

蔡壁如在臉書指出，陳吉仲把蛋荒變成「蛋慌」，從頭到尾都沒有把事情解釋清楚，然後請辭只是做個動作，「是長官慰留我，不是我不走喔。」這就是小英男孩關係好，不論做的多爛都能繼續留任的「綠色執政，混蛋保證！」

蔡壁如直言，真的有意負責，辭職當天就走人了，不會接受慰留。陳吉仲仗著自己是小英男孩，反正天大事情有上頭扛著，辭職只是擺出來給外界看的動作。

蔡壁如點名蔡英文、陳建仁、賴清德，都沒有對陳吉仲搞出來的雞蛋風波有任何交代。民進黨中常會也是開假的，賴清德你不是黨主席嗎？怎麼執政黨的內閣有了這種問題，竟然不見任何檢討？

蔡壁如強調，賴清德至少還是執政黨主席，也是現任副總統。不要以為副總統就能切割，賴清德就是執政團隊的一員，要不要出來說清楚講明白，為什麼還是這麼挺陳吉仲？

蔡壁如認為，看到陳吉仲這樣，怎麼還敢讓民進黨在這次立委選舉佔立院多數？立法院正副院長都是民進黨，但是民進黨的立委，對進口蛋事件，又做了什麼？

蔡壁如最後問對手蔡其昌，對於陳吉仲繼續留任的說法是什麼？她也呼籲選民，集中選票，讓民進黨立院不過半，要讓民進黨痛，才知道不能亂搞。