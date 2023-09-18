第三方詐騙車手直接到銀樓買黃金 警提早一步逮捕車手

楊姓男子與黃姓女友，14日從搭乘高鐵從高雄北上，聽從詐欺集團到北市大同區一處銀樓，打算要拿2條黃金項鍊，但店家察覺購買黃金的價金46萬多元分成4筆匯入帳戶，直覺有異，立刻通知轄區派出所，員警發現其中1筆是假投資的被害人，立刻逮捕楊姓車手，一併逮捕守候在店外的女友，訊後依詐欺罪送辦。

警方表示，14日中午12點多接獲轄區的銀樓通知，一名年輕人欲購買2條價值46萬2300元的黃金項鍊，匯入的款項卻分成4筆，有數筆是小額數萬元，共計43萬元，店家直覺有異狀，擔心成為第三方詐騙的幫凶，立刻通知員警到場了解，警方到場後，立刻詢問楊男，是受誰之託，幫誰購買項鍊，但楊男均含糊其辭。

警方從匯入帳號發現，其中1筆早上剛匯入的款項，匯款人誤信LINE群組的假投資，為了要請人代操股票，典型的假投資詐騙，隨即逮捕27歲楊男，並在門口發現24歲黃女，兩人均稱不知道要幫誰買黃金，警方立即將人帶回警局，並在楊男身上起出3萬2300元，黃男也交代不清始末，員警現已通知另外3筆匯入銀樓帳戶的被害人到警局釐清。

大同分局呼籲民眾，假買賣真詐財乃常見之詐騙手法，常透過誆稱購買高單價商品要求民眾依指示匯款，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打165反詐騙專線求證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋，切勿因一時疏忽而落入詐騙集團圈套。