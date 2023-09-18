據「武漢發布」微信公眾號消息，18日13時26分，隨著桃園國際機場直飛武漢的MU2088航班平穩降落在武漢天河機場，時隔3年多，武漢往返台北直航航線實現復航。消息指，這是大陸東航武漢公司率先在華中地區恢復首條洲際航線後，再次率先恢復的首條台灣航線。

當日早上，東航MU2087航班準時在武漢天河國際機場起飛，飛向台北，降落桃園國際機場。返程航班搭乘162名旅客，於11時28分起飛，13時26分降落武漢。自此，武漢與台灣之間再次搭起空中橋梁。

返程乘客中有100多位嘉賓將出席「第17屆湖北‧武漢台灣周」系列活動。此次航班乘客之一的台商、湖北香蓮藥業有限責任公司董事長王伯綸表示，11點28分從台北起飛，13點26分就抵達武漢，無論是時間成本還是經濟成本都節約了不少。

他還回憶，從去年到今年來訪武漢4次，每次都要經歷一次轉機，有時候還需要在廣州或廈門住上一晚，第二天才能來到武漢。而馬上就是中秋及大陸十一長假，直航復航後，兩地往來更加便利。

消息指，東航武漢-台北往返航線按計畫每周一、周四執飛兩班，航班號為MU2087／2088，去程計畫15時5分從武漢起飛，17時30分到達桃園國際機場；返程計畫18時40分從桃園國際機場起飛，21時20分到達武漢。

消息指，自2008年開通武漢-台北航線以來，東航武漢公司共計執飛2200多班，運送旅客30多萬人次，先後開通武漢-高雄、武漢-台南航線。2020年1月，因疫情影響，台灣全面暫停了往返武漢的4家航空公司12班航班。疫情結束後，歷經數月，在兩岸多方努力下才最終達成復航。