侯訪美》侯友宜布魯金斯學會發表演說 卜睿哲等人迎接 22:112023/09/18 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨總統參選人侯友宜（左）抵達布魯金斯學會。（周毓翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午前往布魯金斯研究院發表演講，由美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲、約翰桑頓中國中心主任何瑞恩，以及馬歇爾計畫基金會學者葛來儀親自迎接。 決戰2024！ 《中時新聞網》大選搶先報 侯訪美》侯友宜訪美與台青座談 親手下麵給青年吃 侯訪美》PO文一度被消失 彭文正再丟出3次和侯友宜合體照 #2024總統大選 #侯友宜 #演講 #卜睿哲 #約翰桑頓中國中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯訪美》進口蛋食安風暴 侯友宜臉書喊話民進黨釋疑 18:372023/09/17 政治 2024總統民調逆風巨變！侯友宜「超柯趕賴」支持度飆高了 21:332023/09/18 政治 侯訪美》AIT誠意十足！ 挺侯晚宴羅森伯格從頭坐到尾 09:422023/09/18 政治 侯友宜僑宴上會AIT主席 羅森伯格：美台關係堅若磐石 08:232023/09/18 政治 侯訪美》促成侯友宜會紐約市長…關鍵人物曝光 還原「巧遇」過程 09:542023/09/17 政治 侯訪美》投書外媒曝：將成立由副閣揆主導的全民防衛動員委員會 13:342023/09/18 政治 侯訪美》曝光度比一比 郭正亮爆「所有級別」都贏賴清德：全突破了 17:032023/09/18 政治 六都市長最新好感度出爐！殘酷現實曝光 藍營2大咖輾壓民進黨 15:522023/09/18 政治 侯訪美》共機103架次擾台創新高 侯友宜批：徒增台灣人民反感 21:292023/09/18 政治 侯訪美》李昌鈺出席僑宴挺侯友宜 洩兩人關係：他都叫我老師 08:072023/09/17 政治 侯友宜拋3D戰略 民進黨團轟缺「國防」有失格局 12:082023/09/18 政治 侯訪美》綠批侯訪美立場矛盾 侯辦回嗆：不敢面對賴「暴衝」 18:172023/09/18 政治 台灣的中間路線！侯友宜投書外媒談「兩岸避戰方案」全文曝光 15:372023/09/18 政治 侯友宜在美對僑胞激昂喊1句！媒體人驚呼：國民黨回來了 00:022023/09/18 政治 民進黨：國民黨外交立場矛盾 侯友宜訪美說一套做一套 10:582023/09/18 政治 「賴清德會爆走」 郭正亮舉一理由：美國比較prefer侯友宜 16:382023/09/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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