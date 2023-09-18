東北海域今（18）日21時21分發生規模6.8地震，基隆、新北、宜蘭國家級警報大響，不過根據中央氣象署地震報告，全台有感的9縣市最大震度都只有1級。對此，有網友指出，「地震警報是不是比地震還恐怖？」，貼文一出引發不少共鳴。

原PO在PTT發文表示，他本人位在北部地區，對於地震的感覺沒有很大，但是手機的國家級警報卻在第一時間開始大響，「聲音超大還有震動，差點被嚇死」，因此忍不住好奇詢問，「警報那聲音是不是比地震還恐怖？」

氣象署公布地震報告。（翻攝自氣象署）

對此，許多人紛紛回應，「4，嚇到躲起來結果沒事」、「手機都要震掉了地也沒在搖」、「4，我以為我壞掉了，沒感覺到地震」、「我他X要拉屎感覺在搖，結果開始狂叫，嚇到縮回去」、「直接嚇死，手機都比地還要震」。

另外有人認為，這次警報正好顯示其功能有效果，「廢話這就是警報的功能啊」、「至少警報是有用的」、「這樣才是正確的，有起提醒作用」、「因為警報代表可能震度很大，還好沒事」、「有警報說嚇到，沒警報XX叫，真難伺候」。