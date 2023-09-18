蘋果剛剛發佈的iPhone 15系列的部分供應鏈資訊曝光，知名分析師與外資機構指出，中國大陸供應商仍在iPhone 15系列的供應鏈佔據了重要地位。

據《芯智訊》報導，大陸天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果旗艦版的iPhone 15 Pro Max搭載的潛望式相機內置的四重反射棱鏡設計，很可能是中國浙江藍特光學為主要供應商，浙江水晶光電可能是第2家供應商。而日系外資機構也針對iPhone15供應鏈做出同樣的分析。

報導說，在相機鏡頭模組方面，郭明錤和日系外資機構認為，中國高偉電子可能是iPhone 15系列前置鏡頭模組的供應商；美系和日系外資機構認為，中國舜宇光學是iPhone 15系列相機鏡頭鏡片的供應商。

至於中央處理器方面，iPhone15全新的A17 Pro是由台積電N3E製程代工。

報導指出，在半導體封裝方面，iPhone 15系列的系統級封裝（SiP）模組除了仍由日月光投控旗下環旭電子作為主要供應商外，日系外資預期，中國長電科技和立訊精密也切入了iPhone 15系列的系統級封裝模組供應鏈。

至於玻璃保護背板方面，中國藍思科技和伯恩光學仍是唯2的供應商。聲學元件方面，歌爾聲學仍佔據大部分供應量。在電池方面，日系外資機構認為，中國廣東德賽電池和欣旺達電子進入了iPhone 15系列電池封裝供應鏈。

在螢幕方面，iPhone15系列主要由三星Display和LG Display供應，後續京東方可能也將加入。此前有傳聞稱，京東方作為iPhone 15規劃的早期螢幕供應商之一，在初始生產過程中遭遇了靈動島切口的問題，正在解決大規模生產問題。

組裝代工上，立訊精密在iPhone 15系列的供應鏈地位持續提升。美系和日系外資機構分析，立訊精密已經切入了iPhone 15、iPhone 15 Plus以及頂級版iPhone 15 Pro Max的組裝代工供應鏈。韓國媒體與歐系外資機構認為，立訊精密在iPhone 15系列整體組裝比重已經提升至28%至30%，僅次於鴻海集團的58%至60%占比。

日系外資機構還認為，立訊精密同時也切入了iPhone 15系列無線充電模組、USB-C連接埠和連接線、以及觸覺回饋（Haptic technology）元件的供應。