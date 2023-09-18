香港巨星洪金寶9歲就開始拍戲，他擅長京劇、武術、跆拳道、詠春拳，身手十分了得，電影中俐落的身手征服許多觀眾，他曾2度獲得香港金像獎的影帝寶座，榮譽實至名歸，近年他減少亮相，過起半退休生活，近年被發現他身形比起過去小了一圈，日前他與日本女星合體，特別同框照引起網友注意。

32歲日本女星武田梨奈10歲就開始學習空手道，出演電影《高踢少女》後進入演藝圈，多年來曾參演不少武打類型的影視作品，18日她於社群平台曬出與洪金寶的同框合照，表示從洪金寶身上感受到堅強、溫柔與溫暖，得到了很大的力量，更說「我會為明天的拍攝付出一切」，照片中兩人同桌而坐，武田梨奈面露微笑比出YA的手勢，洪金寶滿頭白髮，身上是最簡單的白色上衣，也俏皮比YA，跨國的同框令許多網友們感到驚訝。

洪金寶自幼習武，師從京劇名伶于占元，在嚴師教導下習得一身本領，梨園生涯讓他擁有紮實基本功底，更培養出他刻苦耐勞的品德，洪金寶在演藝圈超過60年，為華語電影界留下精彩的一筆，他坦言：「回首一生最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。」

1982年洪金寶執導並主演的警匪電影《提防小手》，讓他榮獲第二屆香港電影金像獎最佳男主角，1988年洪金寶主演電影《七小福》再次奪得金像獎最佳男主角的殊榮，而他更是《葉問》系列電影的靈魂人物，以《葉問》與《葉問2》贏得第四十六屆及第四十七屆金馬獎最佳動作設計的榮譽，是動作電影的翹楚，也難怪長年拍攝動作片的武田梨奈會如此崇拜。