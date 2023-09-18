房屋買賣不簡單，除了資金要充足，專業知識也不得馬虎。永慶房屋客服中心資深經理陳繼先建議，買賣房前試著回答「產權是什麼？產權清楚嗎？如何檢查產權有無異常？」將有助於為自身權益把關。

一、產權是什麼？保障買賣安全必知

陳繼先表示，產權就像是房屋的身份證明，包含房屋的真實所有權人與房屋其他條件。

一般而言，屋主即為房屋的所有權人，而房屋產權包含建物與土地的所有權登記，除了建物的使用坪數，土地的持分大小也會影響買賣行情，房屋的土地坪數越多價值更高。

所以在簽約前，可請屋主或仲介提供最新的產權登記謄本，針對房屋的所有權、抵押權設定、權狀坪數與建物測量成果圖、土地使用分區、門牌號等項目，進行重複確認。如果是直接向屋主買房，可委請代書協助核對房屋產權有無異常；如果是委託仲介買房，則要確認仲介提供的不動產說明書中的產權狀況！

二、產權登記清楚嗎？小心權益受損

中古屋買賣有可能出現建物產權未登記或登記不全情形，對不動產交易不熟悉或經驗較少的屋主，就可能在買賣中吃虧；對買方來說，也無法確實掌握房屋現況，不利買賣進行。

例如中古屋常見的陽台/露台/平台外推、頂樓加蓋、夾層等增建，若未於簽約前告知房屋的增建情形，就可能使民眾在買房後，才發現房屋增建有報拆疑慮與其他風險。或是屋主有其他債務，導致房屋遭銀行假扣押或查封，如果沒有在簽約時調閱最新的產權登記謄本，再次確認最新的產權資料，就可能使買方權益受損。

三、如何檢查產權有無異常？買賣屋有七道產審才安心

買賣房是左右人生的重大決定，還是要委託誠實且專業房仲為交易安全把關，如永慶房屋的六大安心保障提供「產權七審保障」，從委託、銷售、簽約、用印、完稅到交屋，由經紀人、店長、代書、產調專員就交易進度，設置七道審查關卡，全程控管交易安全，以防堵產權可能隨時變動的風險。

永慶房屋「產權七審保障」首創從委託、銷售、簽約、用印、完稅到交屋，由經紀人、店長、代書、產調專員全程控管交易安全。圖/永慶房屋提供

永慶房屋「產權七審保障」包含：一審在客戶委託前後，經紀人與店長立即就產權現況，為買賣雙方留意可能的缺失，維護客戶權益；二審由產調專員就房屋的屋齡、面積、產權等資料審查其正確性，並製作「不動產說明書」助買方掌握最完整屋況。

在收訂金前，三審再次以書面向客戶確認產權現況；四審及五審則在簽約前申請最新登記簿謄本，秉持防患於未然的精神，再一次詳細審查房屋產權現況，若有異常立即回報；六審至七審於簽約後到用印、完稅、交屋期間，掌握產權移轉的最新情形，如發現特殊或異常案件即時納管，全程控管交易安全。永慶房屋用業界最嚴謹的七道嚴格審查關卡，助民眾購售屋安全更安心。

建築法規多次變動 注意「陽台補登」護權益

最後，永慶房屋契約部資深經理陳俊宏補充，台灣早期建築法規無附屬建物項目，導致許多老屋權狀只有登記室內坪數，而沒有登記到前後陽台的坪數面積，讓房屋價值打折。對此，永慶房屋在雙北市與里長合辦逾百場「陽台補登公益講座」，將協助5000名以上消費者了解補登流程與辦法。

若能增加房屋的權狀面積，未來不論是都更危老重建或買賣移轉，都能提高房屋價值！陳俊宏提醒，坪數補登不難，如有親友長輩欲出售老屋，或者正要參與都更危老重建，一定要進行陽台的補登申請，才不會讓自己的權益受損。若有陽台補登或是房屋產權的相關疑問，都歡迎到永慶房屋在雙北市的直營門店免費洽詢。