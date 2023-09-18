巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。針對雞蛋食安疑慮民怨沸騰，總統蔡英文、總統參選人賴清德近日都避而不答記者追問。媒體人陳揮文18日在《新聞大白話》節目表示，以前馬英九時代，允許正副總統對民怨質疑笑而不語拒絕回答嗎？賴是嫌自己票太多，藍營小雞就應該在所有賴的所到之處，派人去堵他問問題。

「我不接受這種答案啦！什麼叫作（賴清德）笑而不語？那你不要選啊！賴清德你退選啊！你憑什麼擺這個表情給我看？」陳揮文質疑，賴清德現在是票太多嗎？還是民調太高？「有種笑而不語，那你不要選？沒有人在批評陳吉仲的啦！」陳吉仲不會出現在明年的選票上面。

陳揮文強調，大家要把矛頭對準蔡英文跟賴清德，是這兩個人要負責，一個是現任總統，一個可能是明年的總統，為什麼都不負責呢？不是說經得起檢驗嗎？陳吉仲下台是時間的問題。但自己不滿的是藍營小雞，像賴清德來到許淑華選區，應該去堵他的人是誰？是藍營的母雞跟小雞！

「我最後還是要罵一下黃暐瀚，因為今天他在現場。」陳揮文指出，以前黃暐瀚他們在跑馬英九時代的新聞的時候是怎樣？有允許這樣子嗎？他們以前在跑正副總統的新聞的時候，有這樣子？總統都躲起來、副總統都不回答？以前，黃暐瀚、王又正他們在跑的時候，是這樣子嗎？

陳揮文直言「不是啊！是你們把蔡英文跟賴清德寵壞了！745天不開記者會，你們跑總統府的記者，你們吞得下去？你們好意思叫記者啊？」