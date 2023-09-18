美式賣場好市多提供許多食品，其中各式堅果是不少人定期選購的熱門商品之一。一位男子近日買了好市多自有品牌的科克蘭鹽烤杏仁，一看包裝背後的成分標示卻發現竟寫著「杏仁（產地：美國）」、「原產地：越南」，讓他感到相當疑惑，貼文一出引發熱議。有內行人則分析，應該是美國杏仁進口到越南後，加上越南的海鹽進行加工生產，所以才會有兩國的原產地標示。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「所以是？」，仔細一看附圖則可發現，原來是科克蘭鹽烤杏仁的成分一欄顯示，「成分：杏仁（產地：美國）、海鹽」，之後的原產地卻又載明「原產地：越南」，矛盾的內容讓他覺得很傻眼。

對此，許多內行人紛紛回應，「杏仁本身是一定是美國的，因為美國是世界杏仁生產最大國。這與氣候和長期的農業培養有關。而越南的確是海鹽製造行業之中的後起新秀喔！他們當地生產腰果，但杏仁多是進口的。這應該是美國杏仁，到越南加工生產符合亞洲Costco 包裝要求的產品」、「杏仁是美國的，加工地在越南」、「這中文標示有什麼困難嗎？我覺得寫的非常清楚，杏仁是美國產，而這產品是最後由越南生產出廠到台灣」。

另外也有網友說明，其實原本英文包裝上就有載明「美國杏仁越南包裝」的資訊，反倒是中文說明讓人誤會杏仁原料的生產地是越南。