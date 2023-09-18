對於本屆跨聯盟籃球邀請賽領航猿／夢想家培訓聯隊球員東方譯慷來說，「機會」是他的關鍵字。

東方譯慷是前國手東方介德、鄧碧珍的兒子，金華國中畢業後赴美唸書打球，回到台灣追逐籃球夢前，還是年薪百萬工程師。

T1聯盟2021年選秀會上，東方譯慷在第3輪被新北中信特攻指名，可惜在球隊兩季沒有太多出賽時間可以證明自己，約滿後雖球團有意願續約但他尋求其他發展而離隊，目前還在等待下一個機會。

能夠以猿夢聯隊球員參加跨聯盟邀請賽，東方譯慷感謝領航猿給他嘗試，「很多人會說我只是來『圓夢』，但我站上球場也想競爭的，我想要贏球、打球。可能媒體因為我父母的關係寫我，但我希望是自己身為球員被認可。」

說到情緒激動處，東方譯慷也哽咽了起來，整好了呼吸、情緒後他說：「『機會』兩字對我非常重要。過去兩年，很多球隊沒有看到我打球之前，就把我拒絕掉，這次跨聯盟很感謝領航猿和其他願意給我機會的球隊，我會告訴他們我準備好了。」

18日的跨聯盟賽事，猿夢聯隊前三節咬著分數，第4節才被T1聯盟台北台新戰神單節21比8攻勢拉開差距，69比88吞下3連敗，本戰東方譯慷出賽將近17分鐘，包括兩記三分球在內貢獻10分，猿夢聯隊教練黃啟峰表示，東方譯慷具備射手能力，鼓勵他再更大膽出手，另外也有傳球視野，如果可以打增加打後衛的能力，或許會也有更好未來的可能。」