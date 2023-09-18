進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心衝擊明年選情，17日傳出農業部長陳吉仲已請辭。而行政院證實，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。而近日就有一份最新的民調指出，對於陳吉仲假請辭，有90％的網友表示「到底演哪齣？陳吉仲當得這麼爛還不趕快下台？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》18日對於「陳吉仲假請辭，你怎麼看？」進行網路民調，截至18日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有90％的網友表示「到底演哪齣？陳吉仲當得這麼爛還不趕快下台？」、有10％的網友表示「我支持陳吉仲，因為他做的很好」。

而參與該份民調投票的網友竟都紛紛逆風狂酸表示，「怎麼能請辭，要慰留下來繼續打拼，繼續保持這樣的方式跟態度處理一切，相信會為政黨輪替盡不少力，部長加油喔」、「支持陳吉仲繼續當農業部長，這樣政黨輪替勝算更大」、「千萬不要，為了下架『執政黨』，我需要他『堅守崗位』，加油！」、「陳部長做得超好，大選之前一定要繼續當，能升任閣揆更好」、「站在政黨輪替的角度來看，我覺得他做得很好」。