球星林書豪先前宣布加盟PLG新北國王跟弟弟林書緯同隊打球的震撼消息，今(18)日稍早前已悄悄抵台，而他也在社群上更新貼文吐露自己的心情，同時也一併分享與弟弟林書緯的對話紀錄。

於今日稍早前抵台的林書豪，也在個人IG上發文，以中、英雙語寫下心聲，表示：「還是感覺不是真的，這肯定是上帝的祝福。從小這就是我們的夢想。」透露對於能與弟弟同隊打球而感到興奮，並感謝粉絲們的支持。

此外，林書豪於貼文中也一併曬出多張照片，其中除了有與弟弟林書緯同框的照片、繪畫外，還可見到他與弟弟的對話紀錄截圖，畫面中顯示弟弟詢問他近期的心情，而兩人對於能同隊打球一事都感到十分興奮。此外，林書緯還貼心地幫哥哥選好國王休息室中的個人置物櫃位置，就緊鄰自己的隔壁，顯見兄弟倆間的好感情。

事實上，林書豪將於明天下午4點30分在新莊體育館暖身球場舉辦加盟國王記者會，預計屆時將分享為何選擇加盟國王的原因，而林書豪在記者會結束後，也會馬不停蹄地投入球隊的訓練之中。