讓最低工資審議法制化為許多勞工的期盼，勞動部表示，《最低工資法》草案將送政院，而本次將設「研究小組」綜整當年度相關指標來綜合判斷並推出建議方案，有別以往勞資各自喊出不同意見的情況。

各界關心《最低工資法》何時送政院審查，勞動部長許銘春今(18)日在勞動教育電影「她們的故事」放映記者會受訪指出，行政院已經裁示，希望《最低工資法》草案盡快排入院會審查，參考的指標項目例如消費者物價指數(CPI)等將納應參採指標，可能會按國際經驗考量，但仍以院會通過版本為主。

許銘春說，勞工對《最低工資法》期待已久，希望之後最低工資審議能夠走向法制化。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，本次草案最大改變多了「研究小組」，目的在於會前把當年度的相關指標綜合判斷，並提出可行方案和聚焦討論，有別過去的勞資各自喊價，研究小組將有專家、學者、財經、主計單位等人員所組成。