巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。國民黨台北市議員徐巧芯18日在《新聞大白話》節目表示，她日前曾去北檢告發陳吉仲、超思負責人秦語喬跟中央畜產會董事長林聰賢。不少人認為17日晚間這齣政治大戲，就是不希望火燒到新潮流身上，林聰賢正是新潮流的，畜產會主導這次整個雞蛋運銷，難道新潮流沒責任嗎？

徐巧芯提到，有關過期蛋的食安問題，自己在上個禮拜就去告發了，大家只看到她跟陳吉仲互告，但其實自己的告訴狀早就先見之明，寫了3個人，一共告發了3個人，一個是陳吉仲，一個是林聰賢。林聰賢何許人也？他是畜產會現在的董事長，「他，是新潮流系的！」

「所以很多人就在講，昨天這齣政治大戲，就是不希望火燒到新潮流的身上！」徐巧芯強調，畜產會才是主導這次整個雞蛋最主要的單位，所以林聰賢難道沒有責任嗎？新潮流沒有責任嗎？最後一個告的是超思負責人秦語喬，這個主要是希望她能夠出面說明看看。

徐巧芯直言，蔡政府被揭露一個謊之後，再用另外一個謊去圓，「但人民不信任你之後，說什麼，都沒有用！」