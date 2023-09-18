韓國國防部宣布，韓決定向烏克蘭提供2輛K600「犀牛」戰場工程車，可擔任除雷與清除障礙的任務。

防衛部落格(Defense Blog)報導，韓國政府消息人士表示「除了已經向烏克蘭提供的地雷探測器之外，也將盡快供兩輛掃雷車，這是尹錫悅總統支持烏克蘭的重要承諾。」

尹錫悅總統在今年5月前往日本廣島，參與七國集團 (G7) ，其間尹錫銳見到了烏克蘭總統澤倫斯基，當面表示將提供包括排雷設備和戰後重建援助在內的非致命裝備。

K600 Rhino Combat Engineering Vehicle

K600是基於韓國K2主戰坦克底盤，加裝鏟斗與挖掘臂形成的戰場工程車。由現代樂鐵(Hyundai Rotem) 所開發，於2018年首次公開，2019年獲得生產合約， 2020年陸續交付給韓國陸軍

K600加裝了寬大的除雷犂，由英國皮爾遜工程(Pearson Engineering)所提供，最大鏟土深度0.3 公尺，大多數的地雷皆可挖出，快速的在雷區中開闢安全車道，供部隊和其他車輛通過。 這輛工程車由2名乘員操作，包括車長和駕駛員，防衛武器是車頂的12.7公釐重機槍。

儘管K600不是致命武器，但在必要時可以用來突破敵方防禦，已成為韓國向烏克蘭提供的非戰鬥裝備中，性能最最強大的一種 。