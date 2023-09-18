農業部長陳吉仲昨天傳出請辭未獲准，引起國人高度關注。國民黨立委賴士葆今在臉書發文，指陳吉仲留任比請辭更難堪，並點名前行政院長蘇貞昌、前北農總經理吳音寧兩人聲援陳吉仲的說法，無異提油救火。

賴士葆說，陳吉仲請辭又獲慰留的爛戲碼真的讓人不忍卒睹。平心而論，陳吉仲留任比請辭更難堪，因陳吉仲必須面對的是自己始終沒有說清楚講明白的爛攤子。超思可以獲准進口的疑雲、進口蛋稱可保存120天卻被爆未塗蠟及冷鏈斷鏈的謊言、未輔導規範廠商標示的責任、6千萬顆下落不明的蛋未交代…。

賴士葆指出，猶記得蘇貞昌卸任行政院的時候說「會心懷國家」，果然說到做到，前天政院尚未說明請辭案時，蘇就跳出來重炮抨擊陳吉仲請辭的事件是「有人急著放話，非常惡劣」。蘇貞昌好像垂簾聽政的慈禧太后，一槌定音，陳吉仲從辭到不辭，不得不讓人覺得卸任院長比現任院長更有影響力、決定權，至於社會觀感如何，根本不在蔡政府的考量之列。

賴士葆表示，陳吉仲請辭與否都不會改變一年多蛋荒引發的民怨，只好向全世界瘋狂雞蛋大採購，放倉儲任令過期，結果耗費2億多元公帑銷毀，活生生的高端2.0版。一連串管控無能的事實，陳吉仲辭與不辭都不能改變大量過期、變質的進口蛋將銷毀，甚至可能已經被老百姓吃下肚的食安問題。

賴士葆強調，蘇貞昌心疼陳吉仲處理雞蛋身心俱疲，還指陳吉仲「勇於任事，為全台灣做很多的事情」，蘇貞昌竟不知在這時候用這樣的溢美之詞來褒揚讚美真的適得其反，就像吳音寧跳出來力挺陳吉仲說「不能向謊言低頭」，一樣都是在提油救火。