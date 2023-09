金俊秀活動主視覺。(希林國際提供)

韓團JYJ成員金俊秀時隔8年來台和粉絲慶出道20周年,將於11月5日在TICC舉辦「XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI : The 20th anniversary」見面會,台北是這次巡迴見面會的最終場,活動門票將在30日開賣。

金俊秀除了作為歌手、演員外,在韓國更有音樂劇天王之稱(目前累積出演已超過800場),2010年1月以《莫札特》作為音樂劇演員出道,當年即橫掃各大音樂劇類新人獎項,此後出演《天國的眼淚》、《伊麗莎白》、《December》等劇人氣作品好評如潮,在2012年獲得韓國音樂劇頒獎典禮最佳男演員獎、人氣獎殊榮。

金俊秀今年6月時隔9年和JYJ成員金在中同時登上「 2023 DREAM CONCERT in JAPAN: Hello My Friends!」,讓粉絲備受感動驚喜。 8月推出全新單曲〈Red Diamond〉,表達了至今走來20年歲月的感激之情。這次是作為個人活動的首次來台見面會,金俊秀更親自參與企劃活動內容,粉絲務必把握機會。