金俊秀活動主視覺。（希林國際提供）

韓團JYJ成員金俊秀時隔8年來台和粉絲慶出道20周年，將於11月5日在TICC舉辦「XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI ： The 20th anniversary」見面會，台北是這次巡迴見面會的最終場，活動門票將在30日開賣。

金俊秀除了作為歌手、演員外，在韓國更有音樂劇天王之稱（目前累積出演已超過800場），2010年1月以《莫札特》作為音樂劇演員出道，當年即橫掃各大音樂劇類新人獎項，此後出演《天國的眼淚》、《伊麗莎白》、《December》等劇人氣作品好評如潮，在2012年獲得韓國音樂劇頒獎典禮最佳男演員獎、人氣獎殊榮。

金俊秀今年6月時隔9年和JYJ成員金在中同時登上「 2023 DREAM CONCERT in JAPAN： Hello My Friends!」，讓粉絲備受感動驚喜。 8月推出全新單曲〈Red Diamond〉，表達了至今走來20年歲月的感激之情。這次是作為個人活動的首次來台見面會，金俊秀更親自參與企劃活動內容，粉絲務必把握機會。