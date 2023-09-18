美女主播陳家頤曾主持節目《驚奇！博物館》，憑優秀表現成功將電視金鐘「自然科學紀實節目」以及「自然科學紀實節目主持人」獎項抱回家，2019年與媒體人王李中彥結婚，2021年誕下寶貝兒子，生活相當幸福，近日她宣布將結束13年的主播生涯，讓許多觀眾感到不捨。

陳家頤18日在粉絲專頁「主播CP 王李中彥x陳家頤」發文，直言「大家好，我是家頤，請原諒我是如此地不善於道別，上禮拜，我做了一個大膽的決定，離開了我的娘家--台視。」她回憶2010年9月13號進入台視剛坐上主播台，當時她連聲音都在顫抖，「那個位置，就是我兒時打開電視，看著李四端、戴忠仁...一位又一位新聞界傳奇坐鎮的播報位置。我常常想起那一天，好幾盞攝影棚燈光照射下的猛然一眩⋯」，這幾天她一直在想告別文要從何下筆，「是日復一日準時出現在鏡頭前的新聞播報..是跑交通線經歷的空難、火車出軌、國道走山...是2012年的倫敦奧運轉播，是做了十年的金曲獎、金馬獎幕後花絮⋯是2018年深夜的花蓮地牛翻身，從凌晨12點播到上午7點...還是這幾年為了科學節目的上山下海，直擊夏威夷火山岩漿在眼前流淌、是接近零下3度守在麗江高原目睹的那場流星雨...還是不知天高地厚的勇闖喜馬拉雅山...」。

她感性說：「台視是我的家，我在這裡找到了執手偕老的那個人，我記得那年尾牙，在500多位家人們，圍著我們興奮的大喊：嫁給他~記得我拚了命實現拿了金鐘獎就結婚的誓言，也忘不掉肚子裡的寶寶沒了心跳，失魂落魄地從台安走回公司，彷彿走不完的斑馬線，連眼淚都來不及落下，就立刻化好妝上主播檯....更難忘懷著小哇播著《全球現場》一開on小傢伙就調皮地在肚子裏踢呀踢...」，她略帶惆悵表示台視在她人生的每一頁，或許沒有想過會有一天要說再見，前幾天正巧是播報新聞滿13年的日子，她最後告別觀眾「我是陳家頤，感謝您的收看，我們再會，不說再見」。