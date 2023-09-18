進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心衝擊明年選情，17日傳出農業部長陳吉仲已請辭。而行政院證實，陳吉仲確實有口頭表達歉意，且願意負起責任，但院長陳建仁認為，現階段有責任持續向各界釐清質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，沒有所謂「請辭獲准」的情況。對此，前立委沈富雄18日就表示，「最後陳吉仲的下場，其實有一個很不錯的參考版本，就是林智堅，全黨挺一人，最後林智堅的下場是退選，下場有更好嗎？」引發討論。

沈富雄18日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這個轉了好幾彎，還有各種不同的說法，就代表這個政府的危機處理是失能的」，沈富雄更斷言，「你要解釋目前這個現象，跟最後陳吉仲的下場，其實有一個很不錯的參考版本，就是林智堅，全黨挺一人，最後林智堅還是下來了」，沈富雄也分析，「所以這一段期間，昨天有辭、沒辭？還是慰留？還是慰留根本就沒有？這就是民進黨政府裡面的掙扎，但很多人把他歸類為派系的鬥爭，我覺得不宜，這沒辦法拿定主意」。

沈富雄接著指出，「因為不讓他辭，有壞處；讓他辭了，不見得能夠止血，恐怕壞處越來越大，這是兩方在拔河，拔到最後傷害越來越大」。沈富雄最後更說，「我覺得這次辭職沒有獲准，是陳建仁的關係，理由也是陳建仁找出來的，但這不是真正的理由，我覺得他是怕陳吉仲走了，更不容易收尾，但他會發覺現在不辭不見得更好，因為林智堅就是你的參考版本，越拖越麻煩，最後林智堅的下場是退選，下場有更好嗎？」