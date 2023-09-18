蘋果官網在蘋果手錶產品頁面上使用一張留著辮子的男性客服人員照片，竟遭到大陸網民指控涉嫌「辱華」，在網上引起爭議。對此，蘋果客服回應稱，已收到消費者的反饋，後續可關注官網的回應。據媒體指出，這名留著辮子的蘋果員工是美國印第安人。

據香港《經濟日報》報導，有大陸網民在微博爆料，指稱蘋果官網手錶專家（Apple Watch Specialist）的選購頁面上，用了一張留辮子疑似亞裔人員照片，網民批評說：「辮子咱們都剪掉100年了，還來羞辱我們」、「辮子，眯眯眼，1000萬個人裡面隨便拉出來一個也比這個好看吧」等等，這些網民質疑蘋果是何居心，要求蘋果應就事件道歉。

不過微博上也有網民認為，「沒必要太敏感，大清早亡了，我們要有文化自信」。此一話題在周日（17日）也登上微博熱搜。另外微博也就此話題進行網路投票，結果發現有3成網民認為蘋果官網留辮子員工照涉嫌「辱華」。

對蘋果剛推出新機iPhone 15傳出辱華爭議，陸媒也進行查證，發現該客服人員形象照並非僅在中國官網出現，美國、日本、韓國等國家的蘋果官網的手錶專家入口使用的也是同一張照片。據稱，這名蘋果員工是一名美國的印第安人。

對於這張照片引發的爭議，蘋果客服回應稱：「已收到反饋，也很重視，後續可以關注官網的回應。」

一向最喜歡蹭民族主義激情話題的《環球時報》前總編輯胡錫進今日在微博發文說，不妨等蘋果公司的相關回應，再做結論。他寫道，「一些國人在西方人『辱華』的問題上很敏感，有其真實的歷史和文化原因。目前中美關係很緊張，中美關係也不如過去，美國和西方公司在做產品宣傳時，多一些細心、謹慎，盡量不要選用有可能引發中國人誤解的圖文，這是他們開展跨文化交流時一份應有的素養和水平。」

胡錫進表示，「國人不應該沉浸在過去的經驗和悲情中，一方面要捍衛民族尊嚴，抵制明顯的惡意挑釁；另一方面，也不應放任自己的敏感。應倡導實事求是，不應讓最激烈的態度必然佔上風，要允許各種分析和判斷的存在，互相都不要扣帽子。」