男星班艾佛列克（Ben Affleck）除了出演過多部知名電影外，曾參與劇本編輯的作品《心靈捕手》更獲得奧斯卡獎的肯定，人氣不俗。他在2018年與前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）離婚後，於2022年和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）結婚。誰料，近日卻有外媒曝光他與前妻的親密照片，引發討論。

綜合《每日郵報》、《第六頁》等外媒報導，班艾佛列克與女歌手珍妮佛羅培茲因合作電影《絕配殺手(Gigli)》而結緣，當時還曾論及婚嫁，不過卻於2004年以分手告終。此後，班艾佛列克與女星珍妮佛嘉納交往，並於2005年結婚，女方還為他生下3名孩子，未料此段婚姻於2015年產生動盪，並於2018年正式離婚。而班艾佛列克在2021年再度與珍妮佛羅培茲舊情復燃，並於2022年結婚。

此外，班艾佛列克與前妻離婚後，仍與她共同撫養小孩，兩人以朋友的身份相處，且各自有了新的戀愛關係。據報導，班艾佛列克近日與前妻在接送小孩的過程中，與孩子們在車內有說有笑，且男方還滿臉笑容地將頭微微靠在前妻肩上「親暱依偎」，模樣十分甜蜜。消息曝光後，在社群上掀起兩極討論，一派人認為，夫妻在離婚後仍能扮演好父母角色，且在孩子面前也未有失和舉動，關係健康；然而，也有人認為的班艾佛列克過於親密的行為，未能注意到現任妻子的感受，做為丈夫有些失職。

Ben Affleck and Jennifer Garner in Los Angeles. pic.twitter.com/2UPIeADB6t — @21metgala (@21metgala) September 18, 2023

事實上，據《Vogue》報導，珍妮佛羅培茲去年曾提及與班艾佛列克共組新家庭的想法，認為班艾佛列克的前妻是位很了不起的「共同父母」，而她將會以「盟友」的身份與孩子們相處「一個真正愛和關心他們的人。」