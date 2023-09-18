日本超人氣系列動畫作品《數碼寶貝》，在1999年推出電視動畫《數碼寶貝大冒險》後，便受到眾多觀眾喜愛，至今陪伴無數粉絲度過童年時光。作品描述迷失在數碼世界的被選召的孩子與數碼寶貝之間的連結羈絆，以及並肩戰鬥、成長並培育出友情的過程。

2020年上映的數碼寶貝20周年紀念作品《數碼寶貝Last Evolution絆》，描述電視動畫第一代人物八神太一和亞古獸成長的模樣，喚醒觀眾的共同記憶，引發極大話題，創下系列作最高票房佳績。

2023年，長大成人的《數碼寶貝02》團隊即將回歸大銀幕，在《數碼寶貝02 THE BEGINNING》中，他們將揭開隱藏在被選召的孩子背後悲傷卻又溫柔的真相，作品找來原班人馬導演田口智久與編劇大和屋曉操刀，延續數碼寶貝熱潮。

這次的《數碼寶貝02 THE BEGINNING》，加入了令人期待的全新角色謎樣青年「大和田類」以及掌握本篇故事關鍵的數碼寶貝「烏科獸」，並分別找來當紅聲優緒方惠美及釘宮理惠為角色獻聲。另外，為了符合以本宮大輔為首的主角群滿20歲的年齡變化，角色們在外型上也都做了細緻的調整，是觀眾不可錯過的看點之一。

前陣子在《數碼寶貝》夏日祭典上，《數碼寶貝02 THE BEGINNING》聲優群及幕後工作人員齊聚一堂，出席活動的製作人下村英里表示，他們希望透過「大和田類」和「烏科獸」這兩個角色，讓同樣已經長大成人的數碼寶貝觀眾，獲得全新觀影感受。

在公開的《數碼寶貝02 THE BEGINNING》海報上寫著「通往我們的未來！數碼寶貝與被選召的孩子秘密即將揭曉」，故事中，數碼世界的冒險已經過去了10年，來到了2012年，本宮大輔已經20歲了，被選中的孩子們雖已邁向各自的人生道路，但仍維持著不變的羈絆。有天，東京鐵塔上方突然出現巨大的數碼蛋，此時大輔和他的朋友們遇見了神秘的青年大和田類，他宣稱自己是「世界上第一個被選中的孩子」。電影10月27日正式在台上映。