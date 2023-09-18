上星期，烏克蘭對克里米亞半島的塞凡堡(塞瓦斯托波爾,Sevastopol)造船廠發動多枚巡弋飛彈攻擊，造成船廠爆炸與嚴重大火。俄羅斯第一時間聲稱，船塢內的1艘大型登陸艦與1艘柴油潛艦輕傷。然而西方公開情報分析網Oryx發布了幾張乾船塢照片，所謂「輕傷」的潛艦情況相當慘重，前甲板被炸掀起，艦身也破了大洞。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在攻擊之後不久，俄羅斯證實受損的艦船是636.3 型潛艇(北約稱為基洛級、K級)「頓河畔羅斯托夫號」，以及大型登陸艦775型(北約稱為蟾蜍級)「明斯克號」，這是俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭針對俄羅斯海軍目標的最大規模的軍港打擊。

據俄羅斯國營的衛星通訊社報導，俄羅斯國防部表示，烏克蘭襲擊事件後兩艘艦隻只受到「輕微損壞，在修復後，可繼續服役。」

但是Oryx提的照片顯示，那艘被摧毀的基洛級潛艦絕對不是輕微損壞，有著巨大的船體缺口，甚至還有內部燃燒的跡象。

Released photographs reveal the full extent of the damage endured by the 'Rostov-na-Donu' submarine following the attack that occurred last week. pic.twitter.com/MHKhkhG6BV — Oryx (@oryxspioenkop) September 18, 2023

烏克蘭雖未明說，但他們強烈暗示這次打擊，使用了是西方提供的巡弋飛彈，顯然也就是英國與法國提供的「暴風影」。據俄軍說法，烏軍投放了10枚巡弋飛彈，他們攔截了其中的7枚，僅有3枚被擊中。

然而，就如衛星通訊社淡化了潛艦的受損情況，俄軍很可能也虛報了烏軍的打擊力度。要是烏軍投放了10枚暴風景，這意味著同時出動了5架Su-24戰鬥轟炸機，這不符合烏軍的作戰邏輯。