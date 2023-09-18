LINE Research旗下的調查研究平台Research Note，針對日本使用LINE的15歲至64歲民眾進行了「最愛的便利超商」調查。根據最新出爐的結果，日本各地LINE用戶最愛的TOP 5超商，第1名與第2名分別是台灣人也相當熟悉的7-11與全家，不過第3名到第5名就只能到日本才逛得到。

最受日本LINE用戶大力支持的7-11，創立於1973年，在日本擁有約2萬1000家門市。許多人喜歡7-11的首要原因在於「小菜和便當很好吃」，其次則是因為「咖啡很好喝」與「小菜與便當很豐富」。種類豐富且美味可口的小菜與便當獲得了LINE用戶的廣大支持。

排名第2的全家超商成立於1981年，在日本國內外共有約2萬5000家門市。日本民眾喜歡全家的首要理由在於「很容易賺到積分」，其次則是「有折扣，優惠很超值」以及「炸雞等熱食很好吃」。感覺物超所值，加上好吃的熱食小點，贏得了用戶的高度支持。

第3名至第5名分別是LAWSON、MINI STOP與Seicomart。LAWSON是許多台灣人前往日本後必逛的超商，只可惜至今仍未進軍台灣。MINI STOP則號稱是生活中街頭轉角處的休息站，去年還曾舉辦台灣美食祭。Seicomart是北海道相當知名的當地超商，還被暱稱為「Seicoma」，深受當地人喜愛，許多獨家商品都是用北海道當地物產來製作。