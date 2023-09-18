吳慷仁、孫可芳相逢戲碼是該集收視最高點。（八大提供）

許多網友覺得楊貴媚、喜翔飾演的爸媽互動最好看。（八大提供）

林心如製作的《有生之年》17日首播，以全國4＋收視0.60登上週日全台華語劇冠軍！其中，收視最高表現來到0.71，劇情為孫可芳初登場，與代替姪子謝展榮出面會網友的吳慷仁交手，兩位皆是今年入圍金鐘獎的準視帝后，因劇情合體也衝高收視！該段劇情主要描述吳慷仁、孫可芳、郭鑫、姚以緹，四人曾是男女朋友，意外在告別式場合合體，導演刻意以黑色幽默的表現方式，讓各自表情更耐人尋味。

昨晚全台首播前，特別進行映前直播，「高家兄弟」鄭元暢、林哲熹，及媳婦方志友上線分享拍攝心情，過程中，鄭元暢意外抖出「老婆」方志友糗事；原來，方志友是《惡作劇之吻》的劇迷，「湘琴」林依晨及「直樹」鄭元暢都是她的偶像，這次因《有生之年》與直樹鄭元暢首次合作，讓她很興奮，方志友沒料到拍戲期間，林依晨還現身探班；鄭元暢大笑爆料，林依晨來探班時，方志友其實在睡覺！如今回想當時情景，連方志友都覺得好笑，還好最後有一圓美夢，與偶像林依晨拍到合照。

《有生之年》由吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友及謝展榮等人演出，故事主軸從家出發，看似家人、兄弟、夫妻間的日常鬥嘴相處，也讓埋藏已久的問題逐漸浮出檯面，不少網友跟著首播看戲時感同身受，留言「小綜和吳慷仁的兄弟互動嗆聲，好喜歡。」、「最心疼是高嘉岳，感覺後面有戲！」、「這戲好神奇，會忍不住一集接著一集。」特別是由喜翔與楊貴媚出演的高家父母，最受網友愛戴，「最好看就是父母！」