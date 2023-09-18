陳吉仲請辭獲慰留 菜農火大開嗆：被他騙兩滴眼淚

對於農業部長陳吉仲請辭風波以及進口雞蛋爭議，菜農林佳新稱，「我還被他騙了2滴眼淚」，如果真的有志氣、有骨氣，把蛋的問題擺平了，陳吉仲也可以走人了！

林佳新18日接受《中時新聞網》專訪時質疑，這些蛋倉促進口之後，下落不明，甚至讓國人吃進肚子，農業部在意國人食安問題嗎？

林佳新指出，陳吉仲自己都承認，蛋的缺口比想像還多，如果真的有志氣、有骨氣，把蛋的問題擺平了，陳吉仲也可以走人了！

「從缺蛋、混蛋，輪到你滾蛋」，林佳新直言，這幾年蛋的問題前所未有地出現在每一個庶民百姓身上。農業部急就章，面對缺蛋、禽流感危機，都沒有應對就算了，還搞進口蛋衝擊本土產業，從產地到輸出、到進口、到洗選、到分配，沒有任何規範，非常離譜，業界前所未聞。

林佳新質疑，倉促進口雞蛋後，下落不明，甚至讓國人吃進肚子，農業部在意國人食安問題嗎？吃到肚子也分不出來是進口蛋還是台灣蛋。

林佳新說，陳吉仲請辭是真是假？「對我而言，我還被他騙了2滴眼淚」，太陽出來了，沒有陳吉仲怎辦？2000多個日子，每天生活都充滿了他，結果看來，更像自導自演。

林佳新也強調，這件事會因為陳吉仲請辭或被慰留就此打住嗎？「我想不會」。在野黨的立委或議員真的要自立自強，危機缺口已經出現，你們不打不追，辜負國人的選票！