台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

2022卡達足球世界盃後越來越多人把運彩當樂透買，特別是以足球「正確比數」高賠率的玩法最為明顯，有一位線上會員以「包牌」的方式抱回百萬獎金，他是怎麼買的，今天來跟大家分享一下。

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎獎金，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受熱衷「以小投注大回抱」購券者的喜愛。

「包牌」投注是就「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是消費者考量及權衡的重點。

8/2有位台南投注站的線上會員，他看好「巴西女足Vs. 牙買加女足」以及「法國女足Vs. 巴拿馬女足」這場2場賽事會踢出高比分的結果，於是他2場賽事分別「包牌」投注正確比數「5+：2賠率75倍」、「5+：3賠率400倍」以及「5+：2賠率45倍」、「5+：3賠率350倍」，共4組，每組4,500元，合計18,000元，比賽結果「法國女足Vs. 巴拿馬女足」果真踢出5：3，他包牌的其中1組「法國女足Vs. 巴拿馬女足」「5+：3賠率350倍」中獎，讓他開心抱回157.5萬元獎金。

從他的內容可以整理出2個眉角，1.鎖定強弱懸殊的對戰組合。2.包牌投注「5+：2」以及「5+：3」的高賠選項。