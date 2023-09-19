華為手機熱銷 概念股早點名。(圖/先探投資週刊提供)

華為推出震驚業界的５Ｇ手機，加上中國禁令夾擊，蘋果手機在中國市場浮現隱憂，在中國企圖衝刺５Ｇ手機全面國產化之下，究竟台廠供應鏈有沒有機會？

八月下旬，華為這款低調開賣的５Ｇ手機Mate 60 Pro轟動了全世界，因為這支旗艦機種是在美國制裁中國之下的產物，美國於二○一九、二○年相繼將華為、中芯國際列入實體清單後，華為就無法透過海外廠商取得高階晶片，而此次新機發表形同華為成功地突破封鎖線，美國商務部已針對華為新機的晶片及裝配展開調查。

經各方專家拆解後發現，Mate 60 Pro採用的晶片麒麟9000S，是採用中芯國際七奈米製程（名稱N+2），並且是以浸潤式ＤＵＶ光刻機的多重曝光來達成，在光罩層數、曝光次數增加情況下，會影響良率和大幅提高成本，雖然良率、量產備受考驗，但這卻是全球首款能支援雙向衛星語音通話的５Ｇ手機，中國官媒大力渲染這是能突圍美國一系列制裁的證明，因此Mate 60 Pro一上架就銷售一空，九月初華為又再推出兩款新機，分別為高階版的Mate 60 Pro+，以及摺疊式手機Mate X5，再度引發中國民眾一陣搶購熱。

中國禁令擴大，衝擊蘋果

九月蘋果秋季發表會眾所期待的iPhone 15系列智慧機終於亮相，如外界預料的規格，搭配全新的鈦金屬外殼、更快的台積電三奈米晶片、提升手機遊戲功能，還把擁有十多年歷史的Lightning線全數替換成USB-C，與兩款Apple Watch共六大新品一起發表。

從蘋果股價來看今年來累計上揚四成，但在華為新旗艦機現身和提高銷售目標二○％的干擾下，發布日後股價不漲反跌，十二日收盤下跌一．七％，反映出市場對於蘋果手機銷售衰退的疑慮，還有另一個關鍵原因在中國政府禁止相關公部門使用蘋果產品的消息不脛而走。

多家外媒指出，中國已經禁止政府機關公務員在工作中使用蘋果手機及其他外國品牌設備，且禁令進一步擴大，從敏感部門直接延伸到國營企業員工。據中國官方統計，中國體制內的公務員超過七○○萬人，占總人口約○．五％，未來如果擴大，加上旗下公營事業單位三一○○萬，占總人口二．七％，全中國共產黨員人口最高逾九八○○萬人，同時民族主義盛行的現下，將導致蘋果在中國市場銷售面臨兩面夾擊。（全文未完）

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