晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多科技人出社會之後的目標，但一名在台積電上班近5年的網友表示，過去在台積電工作的那段日子讓他精神壓力非常大，甚至出現睡夢中手抖、恐慌等精神問題，辭職半年後，這些症狀幾乎全部緩解，此貼文也引起許多工程師的共鳴。

一名網友在Dcard以「終於從台積電下山了」為題發文指出，他在台積電待了快5年，也存了一些錢，離開半個月後，發現自己起床醒來沒有像以前一樣很緊張，他透露「以前睡覺還會手指不自主顫抖，每天開好幾個會，很多人很愛罵人卻又不好好談，講了一些事情，後續老闆也不會承認。」

原PO續指，有這些想法的不只有他，FB社團也很多人抱怨在台積電工作的日子，他後來選擇離職，因為精神感覺問題很嚴重，即使下班也很擔心，深怕手機響，起床就是思考公司事情，吃飯也很難專心吃。並大嘆「很多人說我以後會後悔離開這個公司，但人生不知能活多久，困在裡面實在是太痛苦了」。

其他網友紛紛表示，「待了5年誰敢嘴，嘴的人大概1年都待不到」、「每次問下神山的人 結果沒有一個後悔的，只後悔沒有早點走」、「我離開後2年，還是常被手機來電前的瞬間震動嚇到，在這間公司待的壓力影響我好大」、「剛下山我也擔心會後悔，但時間一長，越來越感謝當初勇敢的自己，終於不會心悸不會失眠，不用擔心接到公司的電話」、「從沒見過離開台積電感到後悔的人」。