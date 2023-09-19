日經亞洲評論指出，大陸在雷曼兄弟破產後引發金融海嘯時，對全球經濟做出貢獻，日本也在1987年全球股災時扮演提振經濟的角色，然而這一次大陸房地產危機浮現，似乎沒有一個國家能夠扛起復甦全球經濟的重任，雖然印度有這樣的野心，但實力卻遠遠不足。

目前市場上多半認為，大陸房地產危機不太可能演變成全球性的金融危機，但還是需要密切注意後續走勢及官方政策與態度，紐約人壽投資管理公司首席投資官 Jae Yoon表示，「我認為大陸的房地產問題是真實存在的，這需要政府的支持，大陸政府可以管理目前的情況，而不是像雷曼危機那樣。」

報導提到，繼1990年代初期的日本與2008年的美國，大陸的經濟泡沫似乎開始瓦解，儘管泡沫的產生和破裂常常以類似的方式重複進行，但泡沫的實質本體都是不同的，很難預測究竟何時會破滅，影響範圍又有多廣。

前雷曼兄弟日本分公司總裁Akio Katsuragi在金融界工作近半個世界，經歷過多次經濟泡沫的產生與破滅，他提到，「人類的貪婪是沒有極限的，人們雖然意識到即將發生危機，卻因為貪婪而忽略它，到達極限時，泡沫就會破裂。」