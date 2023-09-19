2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄18日就表示，「從現在到11月中，我認為侯友宜還有機會，再上去4個百分點，支持度到26％，柯文哲則會下去4個百分點，柯文哲會在18％左右，所以三腳督變成36％、26％、18％」，引發討論。

沈富雄18日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在老人家支持侯友宜，年輕人支持柯文哲，兩個人的黏著度非常高，如果藍白不合的話，那老的最後不會因為選情去支持柯文哲，就是不會棄保」，沈富雄更點書，「本來他們侯友宜、柯文哲兩個是麻花，現在開始侯友宜有一點要離開麻花，侯友宜大概領先柯文哲2％至4％左右，已經開始交叉侯友宜往上了」。

沈富雄更斷言，「從現在到11月中，我認為侯友宜還有機會，再上去4個百分點，支持度到26％，柯文哲則會下去4個百分點，柯文哲會在18％左右，所以三腳督變成36％、26％、18％，那時候柯文哲就願意就範，願意藍白合的心理障礙就比較低，所以現在到11月中，這部分的小變化決定柯文哲的變化」。