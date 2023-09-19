女子綺綺（化名）從南部北上無地方居住，朋友陳姓男子得知，便邀入住他在新北家住幾天，但某天早上，綺綺莫名異常疲累，躺床上持續昏睡，隔天用陳男手機玩遊戲時，竟發現手機裡有自己如「死屍」被性侵的影片和裸照。

綺綺當下感到害怕，仍機警將陳男手機螢幕葉面截圖，再將截圖及影片傳給自己後，並把陳男手機相關檔案刪除。之後前往警局提告。

一審法官依陳男犯乘機性交罪，處刑4年。又犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日。陳男不服提起上訴。

高院法官審理，綺綺向法官表示，當時沒地方去、無法回家，就借住陳男家幾天，當天陳男借我手機玩麻將遊戲，他去上廁所時，我在手機相簿看到他趁我睡著時，偷拍的裸照及性交影片，當下我先把他手機相簿頁面螢幕截圖，將截圖及影片用微信傳給自己後，再把相關檔案刪除。

陳男辯稱，與綺綺互動正常，還帶她去醫美，可證明雙方是合意性交；且綺綺提供的竊錄檔案，並沒未拍到男方臉部或身體特徵，無從確定是誰，也無法確定為是從我的手機相簿頁面螢幕截圖。

檢方勘驗綺綺所提供的相關檔案，包含1段性交影片及11張綺綺的裸照，畫面顯示綺綺眼睛都是閉著，無論是動態影像或是靜態被擺拍，綺綺都是面無表情、無絲毫言語或肢體反應，任拍攝男子擺布，完全沒有任何反應。且手機頁面與警方查扣的手機相符，相關檔案還原也確認無誤。

法官認，綺綺顯然當時意識不清，才會對遭強制性交及拍裸照毫無記憶，更不可能與陳男合意性交、同意拍攝性愛影片，也可佐證綺綺因不知道被侵犯，所以雙方事後互動正常，陳男還帶她去醫美，符合常情。

高等法院法官駁回上訴，維持原判，陳男犯乘機性交罪，處有期徒刑4年。又犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日。

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