台北市男子小昂（化名）感嘆，與女方湘兒（化名）認識交往1個月，一時衝動就登記結婚，雙方父母都不知情，婚後1年就生下1名小孩。雙方相識未深，初期相處算融洽，但無深厚感情基礎，多次因經濟問題爭執。

湘兒認為原本預備當婚後的住所，地點、屋內擺設、家具購置等，都太寒酸簡陋，因而不願居住，要他向夫家要求「購置新屋」。雙方自婚後從未同住，而是在各自原居住處所獨自生活。

湘兒還以各種理由要求給生活費或負責各種開銷，連她婚前欠的以及日後的國民年金保費都要支付，明知他收入微薄且工作不穩定，竟要求他去向夫家索取金錢供花用。

最離譜的是確認懷有身孕後，多次以「那我墮胎好了，反正你家有錢是好看，也養不起，順便離一離，我跟你爸說喔」、「我覺得你家只是好看而已，要用都不夠，如果真是這樣，我們之間到此為止，拿一拿離一離，兩不相欠，可以的話就這樣喔」。

「你不能負全責，我拿掉吧，順便離一離…。」、「你要我生就負起責任，然後給我閉嘴，不夠你要跟你爸談，我知道你爸很期待這個孩子」。

當湘兒得知他未向夫家開口索討金錢時，竟屢屢辱罵，「你是有多大的賺錢能力？你以為靠你能養家嗎？沒有你爸扶持沒人敢生，說的好簡單似的，你以為憑你能賺多少錢嗎？你是沒有賺錢能力的，不自知…」。

「你就是一個懦弱無能膽小怕事的孬種」、「我要是你就去死」、「爛貨」、「你是一個毫無作為只會吃睡打炮而已其他都不會的廢人爛人」。

湘兒更嗆聲，若不每個月給30萬安家費用，或是1次給500萬元，就要帶著身孕去酒店上班。

小昂雖想維繫夫妻感情，也想辦法溝通，不料，湘兒竟向法院聲請核發保護令，謊稱曾在大街上被拉扯及言語暴力，還對她母親咆哮。

湘向甚至將自己父親、姊姊也都列為被害人，並要求需給付所有被害人每月2萬元之扶養費用、2萬元之醫療費用、2萬元之庇護所費用、10萬元之律師費等。小昂認為已無維持婚姻之必要，向法院提出離婚之訴；法官日前判准，可上訴。