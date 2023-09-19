農業部長陳吉仲17日傳出為進口蛋爭議請辭，在行政院否認請辭獲准一事前，前行政院長蘇貞昌則表示，陳到現在還沒有提出辭職書，總統也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日就表示，「蔡英文已下了軍令狀『陳吉仲我保了』，所以蘇貞昌才跳出來」，同時更直言「中央畜產會也好、包括現在操盤的立法委員，這裡面介入的人通通是新潮流」，這讓主持人劉寶傑聽完更驚呼「你不要再嚇我了」，引發討論。

吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》中表示，「這是非常奇怪的事情，這件事情你要回頭看的話，就是整個台灣缺蛋，台灣有蛋荒，農業部要解決，最後的結果就是有5000多萬顆蛋要銷毀，有37％多要準備銷毀，庫存還有20幾％，庫存蛋也會過期，所以也就是說，這次進口蛋有50％以上要銷毀，這一下好幾億就丟光了，所以你看看這什麼樣的政府？多惡劣」。

至於陳吉仲辭職不辭職是怎麼回事？吳子嘉指出，「中央畜產會也好、包括現在操盤的立法委員，這裡面介入的人通通是新潮流」，主持人劉寶傑聽完更驚呼「你不要再嚇我了」，吳子嘉更接著說，「陳吉仲你農業部應該解決問題，但有人利用蛋荒的時候發國難財，偷雞摸狗搞到巴西去，做完之後蔡英文就出手」。

吳子嘉點出，「蔡英文直接告訴你三件事情，第一個就是『520以前我還是在做總統』，第二個是『陳吉仲歸行政院長管，別人管不到他』，第三個是『陳吉仲是小英男孩』，這三個講完確定背書之後，陳吉仲怎麼可能辭職呢？」吳子嘉更坦言，「蔡英文已經下了軍令狀『陳吉仲我保了』，所以蘇貞昌開始就講一句話，『有人惡意放消息，操弄這件事』」。

最後吳子嘉強調，「蘇貞昌講的當然是新潮流惡意操弄，新潮流在裡面偷雞摸狗，還要放消息來陷害我們家陳吉仲，反正陳吉仲就是一個要被保護的對象，蘇貞昌才跳出來」，至於賴清德對這件事「笑而不語」，吳子嘉認為，「是因為逼於蔡英文，而不敢發言」。