蘋果12日發表新一代處理器，新機iPhone15也從15日開放果粉預購。而就在15日下午，台積電南科18B廠舉辦了一場慶功宴。但據傳，這不是為了慶祝台積電獨家為蘋果iPhone15獨家代工新處理器，也不是祝賀蘋果新機銷售成功，而是因台積電在3奈米製程技術做出了重大突破。財經名嘴呂國禎表示，因為這次是首次手機用3奈米的晶片，全世界最先進的晶片，總算用在iPhone上面。華為在晶片上差台積電4個世代，5年的技術。

呂國禎18日在《關鍵時刻》節目表示，iPhone15是在上週五15日馬上在中國大陸做線上銷售，才剛剛開賣，官網馬上就當掉了，因為上去預購、搶買的人太多了。所以蘋果是輸在網路評論區，從來沒有贏過華為，但是在銷售量沒有輸。

主持人劉寶傑問，為什麼說華為跟蘋果的晶片，是小學生跟博士生的差距？呂國禎提到，因為這次iPhone15開賣之後，台積電的台南廠，做了一場慶功宴，台積電沒有對外公開這場慶功宴。他慶祝什麼？因為這次是首次手機用3奈米的晶片，全世界最先進的晶片，總算用在iPhone上面！

「而且在全世界開賣了A17晶片！」呂國禎指出，3奈米的技術有了重大的突破，因為這次iPhone15的晶片是台積電台南3奈米廠獨家代工的。對比華為手機，他是用14奈米去做7奈米，差台積電四個世代，差了五年的技術。台積電上次用7奈米，做的是蘋果的10跟11，而現在賣的是15。

呂國禎強調，所以連華為創辦人任正非都說，我是小學生對上博士生，遠遠落後別人。