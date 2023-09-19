農業部長陳吉仲17日傳出為進口蛋爭議請辭，在行政院否認請辭獲准一事前，前行政院長蘇貞昌則表示，陳到現在還沒有提出辭職書，總統也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣。對於蘇貞昌的回應，媒體人黃揚明則在臉書提出質疑，「這不是干政，什麼才是干政？」而近日就有一份最新的民調指出，對於蘇貞昌此舉是否干政，有76％的網友表示「現任閣揆還沒說話，蘇卻先表態，明顯干政」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》18日對於「前閣揆蘇貞昌爆『總統沒要陳吉仲辭』，挨批干政；請問你認為蘇此舉算干政嗎？」進行網路民調，截至18日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有76％的網友表示「現任閣揆還沒說話，蘇卻先表態，明顯干政」、有6％的網友表示「蘇僅為陳吉仲抱不平，不算干政」、有15％的網友表示「原來蘇根本沒下台，哪算干政」、有3％的網友表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「不在其位，不謀其政」、「地下總統，地下行政院長」、「對人民的食安問題，趕不上護黨同志的證明！」、「悲哀啊！唯一下架才是正確的選擇！」、「不是干政，而是想趁機內部奪權！否則依此人的本性是不會仗義直言的！」、「管他講什麼話真不重要，他講的話相當於路人甲！」、「蘇前院長已不在位，就不謀其政，陳部長個人去留，是由現任院長表示決定，這樣才有政務官的風範」。