終於等到週年慶！微風廣場與微風南京週年慶於9/14開跑，多種商品推出酬賓回饋，消費滿6千再抽價值高達10萬元的長榮機票交換券，回饋率近20%；還有多元品牌新櫃位登場，新品眼花撩亂，回饋讓人失心瘋！

每年百貨週年慶除了回饋令人熱議之外，新櫃及新品亦讓人期待。今年度推出總價值突破近百億新台幣、史上最頂級珠寶作品，包含CARTIER、CHAUMET，以及今年由安‧海瑟薇與千黛雅代言的義大利頂級珠寶BVLGARI高級珠寶系列，也於微風廣場週年慶獨家抵台，讓許多高端顧客趨之若鶩，紛紛預約鑑賞訂購，催生千萬大單。

微風獨家、台灣首賣，微風廣場 FRED-Pretty Women高級珠寶系列 新型鑽石戒指，推薦價722,500元。(微風提供)

週年慶獨家，微風廣場SAINT LAURENT-JAMIE 漆皮鏈條手袋，價格店洽。(微風提供)

微風廣場有全台首間「Yohji Yamamoto山本耀司」品牌複合店進駐，推出全系列男女裝及配件；獨家展出「VALENTINO」高級訂製禮服，吸引時尚迷瘋狂搶購；Alice+Olivia的牛仔外套與牛仔褲、ARTIFACTS等服飾也特別熱銷，整體業績成長9成。微風南京引進多家新櫃位，包含進發家、南法香頌、ZANZAN、2nd STREET、50%、健康飲食Solema、指舞春秋，品牌多元吸引各種客群，特別是hoi!LAB百岳系列精油擴香等商品銷售百組以上，非常熱門。

除此之外，微風與ALLSAINTS獨家合作野餐提袋與野餐墊商品會員禮，以品牌特色迷彩印花為設計。凡於9/20至10/2於微風廣場及微風南京，單館單日消費累積滿6,000元，或微風聯名卡友5,000元，即可兌換ALLSAINTS野餐提袋；單日累積消費滿18,000元，或微風聯名卡友16,000元，贈送ALLSAINTS野餐墊，數量有限兌完為止。

微風與ALLSAINTS獨家合作野餐提袋與野餐墊商品會員禮。(微風提供)

米其林主廚御用超市Breeze Super也一同歡慶週年，超過800項以上商品全面9折！有趣的是，今年特別與日本縣政府長野縣及滋賀縣合作，在Breeze Super及Breeze MEGA Studio舉辦雙城物產展，包含輕井澤名物澤屋果醬、信州百年味噌、丸井釀造醬油、長野葡萄三姊妹、近江牛、白吟吟釀長崎蛋糕、香魚產品，以及首次登台的人氣丸山咖啡系列商品等等，即日起至10/2都能在微風廣場週年慶期間一次購足！

滋賀縣 とも栄湖畔菓樂烤羊羹。(微風提供)