高雄1名越南籍移工阿文（化名）今年3月騎乘機車，看見1名落單的國中女學生，竟一路尾隨，見四下無人時將她攔下，拿出百元鈔要給她後，竟脫下褲子強拉少女手去觸摸下體，少女驚嚇後逃離報警，法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，執行完畢後，驅逐出境。可上訴。

判決書指出，今年3月10日下午16時40分許，阿文騎乘機車在高雄市區，見1名國中女生騎自行車經過，遂騎乘車疑路尾隨，直至人煙稀少的地方將國中女攔下，然後掏出100元要給少女被拒絕，他竟直接脫下褲子裸露下體，並強拉少女手去觸摸，少女受驚嚇後掙扎逃離現場，並向警方報案，全案才曝光。

警方獲報後，調閱附近監視器發現，被告騎車攔下少女開始，至被告騎車離開為止，整個案發過程長達約3分鐘，過程全被附近監視器拍下，警方受理後循線將他緝捕到案。

法官審酌，被告與少女毫不相識，竟為逞一己私慾，於道路上隨機攔下，裸露其生殖器並強抓少女手部欲撫摸之強暴行為，戕害少女身心發展，對於社會秩序危害非輕；考量被告為來台工作之越南籍移工，逾期居留逾4年之久，並觸犯隨機對未滿14歲女子為強制猥褻之犯行，處有期徒刑3年6月，被告應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。